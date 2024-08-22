شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث الانضمام إلى التحالف الدولى للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، والوفدِ المُرافق له لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين التي تعزز علاقات العمل وتؤكد علي الالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأكد الجمل على عُمق العلاقات التى تربط منظمة العمل الدولية مع اتحاد العمال، والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمشروعات التي تهتم بها المنظمة، متطلعا إلى تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة فيما يتعلق بالتدريب والتثقيف، مؤكدًا أن الاتحاد حريص على تحقيق المزيد من التوزان فى التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية.

وتقدم إيريك أوشلان بالتهنئة إلى عبدالمنعم الجمل لأختياره رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متمنيا كل التوفيق في الملفات التي يبحثها الاتحاد العام وتخدم مصالح العمل والعمال.

وأشاد اوشلان بما تشهده مصر من خطوات نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلي بعض المعوقات التي تعترض تطبيق ذلك في بعض شركات القطاع الخاص متمنيا السعي لإزالة هذه المعوقات من أجل حقوق العمال.

تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك والتى تخص قضايا العمل، ومنها: مشروع قانون العمل، ومُقترح الإنضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الإجتماعية ، و الموضوعات المطروحة علي أجندة منظمة العمل الدولية بعد كوفيد 19، و منها كيفية زيادة عضوية المنظمات النقابية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم، والحماية الاجتماعية، وتطوير مفاهيم السلامة والصحة المهنية، والتحرش والعنف في أماكن العمل، مؤكدين أن المنظمة أدرجت هذه الملفات كمبادئ أساسية في حقوق العمل.

وتحدثت وفاء أسامة خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، عن ائتلاف التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الذي يؤسس لعقد اجتماعي جديد نتيجة تغيرات سوق العمل ووجهت الدعوة لانضمام الاتحاد الي التحالف و دعمه.

و تناولت عدد من الموضوعات التي تستهدفها المنظمة وأجندة أعمالها خلال العامين المقبلين، وما يتعلق بسوق العمل وعلاقاته وأبرزها ملف السلامة والصحة المهنية وما أفرزته أزمة كوفيد 19 من مشكلات تتطلب الاهتمام بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر لما يوفره من فرص عمل كبيرة من أجل سوق عمل يفرز وظائف لائقة.

حضر اللقاء عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري ومجدي البدوي نائبا رئيس الاتحاد، وأشرف الدوكار امين صندوق مساعد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري واعضاء مجلس إدارة الاتحاد ،احمد الدبيكي رئيس نقابة العاملين بالعلوم الصحية وعلي عبدالباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ، ومحمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات ، وعبدالله مصطفي نقابة النقل العام ، وجاد محمد جاد رئيس نقابة العاملين بالبريد ، وكامل عبدالمقصود امين عام نقابة السكة الحديد .