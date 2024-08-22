شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 68893 طن بضائع منهم 6966 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12542 طن تشمل: 2566 طن أسمنت و 1100 طن كلينكر و 2300 طن علف بنجر و 2700 طن رمل و 3876 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 68893 طن تشمل: 1199 طن خشب زان و 3798 طن فلوسبار و 41300 طن ذرة و 6400 طن سكر و 6966 طن قمح و 2030 طن زيت طعام و 6439 طن حديد و 372 طن ابلاكاش و 1186 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 389 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1678 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5060 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71028 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105324 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4781 حركة .

