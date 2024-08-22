شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل مبانى مخالفة بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون فى إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ 3 قرارات لإزالة طابقين مخالفين بكل عقار من العقارات الكائنة بالقطع 8643، 8939، 8927 بحى المقطم.

وأكد محافظ القاهرة استمرار حملات إزالة البناء المخالف فى كافة مناطق القاهرة خاصة التى تمت بعد تطبيق قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التى تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.