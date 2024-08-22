رد حاسم.. إجراءات عاجلة من الحكومة ضد الممتنعين عن سداد إيجار وحدات الإسكان البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لإنهاء المناطق غير الآمنة، ونجحت في تنفيذها الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: أنشأت الدولة أحياءً سكنية راقية سكن بها الأهالي من هذه المناطق، ورأينا نماذج لها.



وتابع: في إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، الشقق التي حصل عليها الأهالي، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه، والدولة المصرية أعطتها لهؤلاء المواطنين بدون مقابل بنظام الإيجار يُدفع شهريًا رقم بسيط في حدود الـ 300 جنيه لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة كما هي.



وأكمل: في بعض المواطنين في هذه المناطق لا يريد دفع هذه الخدمات، موجهًا سؤالًا للمواطنين: ما الإجراء الذي من المفترض اتخاذه في هذه الحالة؟.



وأشار إلى أنه وجه وزيرة التنمية المحلية، باتخاذ كل الإجراءات تجاه من يرفض سداد مقابل خدمات المناطق غير الآمنة.