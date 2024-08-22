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مدبولي: إجراءات ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، ووصلنا إلى 6.5%.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، اليوم الخمس، أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة من خلال وزارة المالية والاستثمار إجراءات ستكون ثورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة الخارجية.

وتابع: ستلبي كل طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن، وعلى مدار عام 2024 طلعنا أكثر من 31 رخصة ذهبية، وهذا توجه للدولة في تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة، ونسعى لأن تكون مشاركة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات تتجاوز 65 %، ونعمل هذا العام بأن تقترب النسبة إلى 50%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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