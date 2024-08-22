مدبولي: مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وصلت لـ 37% ونستهدف زيادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مساهمة القطاع الخاص في جميع الاستثمارات ضرورة مهمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مساهمة القطاع الخاص بكل الاستثمارات وصلت لـ 37%.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة هذه النسبة من خلال إتاحة فرص جديدة وتشجيع المستثمرين

وتطرق "مدبولي"، للحديث عن أسواق الجملة للمنتجات الزراعة، وقال إن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعدادها وتوفير المنتجات بشكل متوازن.

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