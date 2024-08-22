مصر من أرخص الدول.. رئيس الوزراء يعلق على زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تعد ضمن أولى الدول في أرخص أسعار الكهرباء.

وتحدث "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، عن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، قائلا إن زيادة أول 3 شرائح من 10 لـ 12 قرشًا فقط لا غير.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الشريحة التالية زادت من 25 إلى 30 قرشًا.

وشدد على أن الحكومة تراعي بشكل مستمر الفقراء ومحدوي الدخل بحيث تتحمل الشرائح الأقل استهلاكا أقل قيمة زيادة.

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