مدبولي: هدفنا تشجيع الصناعة الوطنية لتصنيع السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تجتمع أسبوعيًا مع كبار مصنعي السيارات؛ لتشجيع وزيادة دور الصناعة الوطنية بهذا القطاع المهم.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: الدولة المصرية في احتياج كبير للسيارات بحكم حجم السكان والعدد، وبالتالي كل هدفنا تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز أكثر لها.

وتابع: الدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات إنتاج هذه الصناعة، وكل ما نفعله اليوم، بأننا نحاول الربط مع كل المصنعين ضمن حزمة بأن يكون هناك رؤية متكاملة بتشجيع صناعة الوطنية مع استيراد السيارات، وفي نفس الوقت يكون هناك زيادة في عدد السيارات التي يتم إنتاجها في مصر.