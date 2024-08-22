مدبولي: لجان لحصر سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال العامين الماضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم مملوكة لغير المستحقين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي المنعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي خلال تلك الظاهرة وسنعمل على إعادة ضبط المنظومة من خلال بنود قانونية واضحة.

وتابع مدبولي: سنعمل على تشكيل لجان بكل محافظات الجمهورية لرصد سيارات ذوي الهمم الغير مستفيدين بها والتي تم استيرادها خلال العامين الماضيين وسيتم استرداد حق الدولة.

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