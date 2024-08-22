هل سيتم إلغاء استيراد سيارات المعاقين؟.. مدبولي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصير مبادرة سيارات ذوي الإعاقة وذلك بعد المخالفات الكبيرة التي شهدها هذا الملف.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: بالنسبة لسيارات المعاقين، طلبت النظر في السيارات التي دخلت على مدار العامين الماضيين، وهل ذهبت بالفعل لذوي الهمم أم لا؟؛ لأن هدفنا بالقانون الذي تم إنشاؤه وبالامتيازات، أن تذهب لذوي الهمم.

وتابع: طلبت بأن يتم عمل عينة تذهب لوزارة المالية، وذلك بواسطة مصلحة الجمارك والجهات المعنية، والذين لديهم أسماء كل من استفاد على مدار العامين من هذه المنظومة، قائلًا:"ينزلوا ويشوفوا العربيات معاهم أم لأ".

واستطرد "مدبولي": أخذنا عينة وبدون مبالغة، ما بين 70 إلى 80 % أو أكثر من السيارات، ليست مع ذوي الهمم ولا يعلمون نوع العربية التي جاءت بأسمائهم.

وأكمل: هل معنى ذلك أنه سيتم إلغاء البرنامج؟.. لا، لكن سيتم وضع ضوابط جديدة بأن يستفيد منه ذوي الهمم فقط، ولن أسمح بوجود تجاوز.

وواصل: وجهت بأن تكون هناك لجان للتفتيش على كل السيارات التي تم أخذها خلال عامين، عربية عربية، وهرجع حق الدولة، وسيدفع المخالفين، غرامات بكل المبالغ التي كان من المفترض أن تحصل عليها الدولة كحق.

واستطرد: نضع حاليًا ضوابط محددة بأن تذهب العربية إلى من يستحق من أبنائنا من ذوي الهمم.