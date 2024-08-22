"عذبوهم وصوروهم فيديو"..الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاملين بمدينة نصر

بالانتقال والفحص أمكن ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبصحبتهم (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم) وتبين وجود خلافات بينهم لقيام أحد العاملين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين فاستعان بباقي المتهمين وقاموا بالتعدي على العاملين بالضرب بالأيدي وسلك كهرباء مُحدثين إصابتهما المشار إليها وقاموا بتصويرهما وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012