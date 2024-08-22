"عذبوهم وصوروهم فيديو"..الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف عاملين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 5 أشخاص بالقاهرة؛ احتجزوا آخرَين والتعدي عليهما وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بسماع صوت استغاثة لأحد الأشخاص من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص أمكن ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبصحبتهم (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم) وتبين وجود خلافات بينهم لقيام أحد العاملين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين فاستعان بباقي المتهمين وقاموا بالتعدي على العاملين بالضرب بالأيدي وسلك كهرباء مُحدثين إصابتهما المشار إليها وقاموا بتصويرهما وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة.
ضُبط بحوزة المتهمين (دفتر إيصالات أمانة - 5 إيصالات مزيلين - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة" - الأدوات المستخدمة في الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.