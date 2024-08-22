بقيمة 90 مليون جنيه.. ضبط متهمين تلاعبوا في مستندات للتهرب من الضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تحريات الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي أفادت اضطلاع القائمين على (مطعم، 3 شركات) بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب في الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية للمبيعات بهدف التهرب من الضرائب بقيمة مالية مستحقة بأكثر من 90 مليون جنيه وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.