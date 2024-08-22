"براءة وتخفيف عقوبة".. منطوق الحكم على سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، منطوق حكمها في قضية محاكمة سائق "أوبر" المتهم بواقعة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

وجاء منطوق الحكم، أولًا؛ براءة المتهم "م. ه" من تهمة خطف المجني عيها "حبيبة الشماع"، ثانيًا؛ معاقبته بالسجن 5 سنوات عن تهم القتل الخطأ وحيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، ثالثًا؛ تغريم المتهم 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاقبت سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.