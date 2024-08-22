بعد تخفيف العقوبة.. تحرك جديد من محامي سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال عمرو عبد المنعم، محامي سائق أوبر، إنه سيطعن أمام النقض على الحكم الصادر بسجن موكله 5 سنوات بقضية وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع.

وكشف مصدر قضائي، أن من حق أسرة "حبيبة الشماع" الطعن على الحكم الصادر من المحكمة بتخفيف عقوبة السائق المتهم من 15 سنة إلى 5 سنوات.

كانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، قضت اليوم الخميس، ببراءة المتهم من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وتخفيف عقوبته من السجن 15 سنة إلى 5 سنوات عن تهم القتل الخطأ وحيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.