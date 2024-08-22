شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ عظام: فيتامين "د" ضرورى لصحة العظام والسمنة تسبب مشاكل بالعمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزي خطاب، أستاذ جراحه العظام والعمود الفقري بطب عين شمس، خلال انعقاد المؤتمر العالمى لاعوجاج العمود الفقرى، إن المؤتمر يناقش تشوهات العمود الفقري، موضحا إن هذه التشوهات تظهر بنسبة كبيرة بين الفتيات صغيرات السن.

وقال، إن فيتامين" د " مهم جدا لـ صحة العظام، موضحا أن هناك مؤشرات لنقص فيتامين د مثل سقوط الشعر، وآلام الجسم والعظام، وأعراض أخرى كثيرة لذلك لابد من الحفاظ على ضبط فيتامين "د " فى الجسم، والحفاظ على وزن الجسم حيث ان السمن تسبب مضاعفات ومشاكل على العمود الفقرى.

وأشار إلى أنه لا يتم اللجوء للجراحة إلا بعد اجراء بعض التدخلات البسيطة فى حالة اكتشاف التشوهات أو الاعوجاج مبكرا، عند مراحل البلوغ، موضحا انه يجب تشخيص الحالة ومعرفة درجة الانحناء بحيث إذا كانت درجة الانحناء أقل من 20 درجه يمكن علاجها باستخدام أنواع معينة من الأحزمة الخاصة بالعمود الفقرى او ممارسة التمارين الرياضية بالعلاج الطبيعى، وإذا زادت عن 40 الى 45 درجه لابد من التدخلات الجراحية.

وأكد، إن نسبة خطورة العملية لا تتعدى 1 إلى 2%، موضحا، إن نسبه نجاحها حاليا يتخطى الــ 98%، مشيرا إلى أن معظم الناس في مصر تشتكي من آلام العمود الفقري، نتيجة عدم ممارسة الرياضة وعدم تناول الطعام الصحى لمنع الاصابة بالسمنة، موضحا، إن السمنة تسبب تحميل على الفقرات والغضاريف وعلى المفاصل مما يؤدى إلى الإصابة بالخشونة. وقال، إن فيتامين" د " مهم جدا لصحة العظام، موضحا أن هناك مؤشرات لنقص فيتامين د مثل سقوط الشعر، وآلام الجسم وأعراض أخرى كثيرة لذلك لابد من الحفاظ على ضبط فيتامين "د " فى الجسم.