شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تصادر 655 بطاقة بالمخابز وتحرر محاضر للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق من جانب كافة مديريات التموين علي مستوي محافظات الجمهورية، وتم تشكيل حملة رقابية مكبرة بمحافظة الغربية، بالاشتراك بين الإدارة المركزية للرقابة بالوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأشطة التموينية أو الأسواق الحرة، حيث توجهت الحملة المكبرة إلى مدينتي المحلة وطنطا بمحافظة الغربية واسفرت عن ضبط 14 طن دقيق بلدي، وتحرير 86 مخالفة لعدد 52 مخبز بلدي مدعم، إضافة إلى ضبط كمية 9 طن دقيق بلدي بمطحنين، كما تم ضبط مخالفات تجميع بطاقات لعدد من أصحاب المخابز باجمالي 655 بطاقة تموينية وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق.

كما تم المرور على عدد من محطات الوقود، وتم تحرير محاضر لعدد 2 محطة وقود لتجميع والتصرف في كميات كبيرة من الوقود تقدر (53896) لتر من السولار والبنزين.

وفي ذات الإطار، وفي مجال مراقبة الأسواق الحرة ضبطت الحملة عدد من المخالفات تنوعت بين مزاولة نشاط بدون ترخيص إضافة إلى حيازة سلع مجهولة المصدر وضبط سلع منتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الدكتور شريف فاروق علي استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي مستوي كافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، واتخاذ إجراءات العقوبات ضد المخالفين.