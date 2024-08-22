شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و 265 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40265 شهيدا، و93144 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و163 مصابا خلال يوم.

قال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، الدكتور رمزي عودة، إن الإجراءات الأمريكية ضعيفة ورمزية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتمثل في فرض عقوبات على 4 أو 5 مستوطنين على فترات متباعدة.



وأضاف عودة في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائمه اللا إنسانية بحق الفلسطينيين، فضلا عن قيام المستوطنين الإسرائيليين بحرق المنازل والمركبات وأشجار الزيتون بشكل يومي لحرمان الفلاحين الفلسطينيين من الاستفادة منها.



وأشار إلى أن الفلاحين الفلسطينيين يتعرضون لحملات ممنهجمة من الاعتقال والقتل عند الذهاب إلى أراضيهم الزراعية، موضحا أن الهدف من هذه الجرائم يتمثل في زيادة عدد المستوطنيين وتهجير الفلسطينيين قسريا.



وطالب بوجود حماية دولية للشعب الفلسطيني لانقاذه من عداوان جيش الاحتلال، موضحا أن القرارات القضائية يجب أن يصاحبها إسنادا سياسيا دوليا في مجلس الأمن لتحقيق حرية واستقلال الشعب الفلسطيني.