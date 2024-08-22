شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: ناقشنا توجيهات الرئيس بإنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش ايضا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.