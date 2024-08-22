شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نستهدف دخول 4 جيجا طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة الكهربائية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش ايضا ، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى ، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.