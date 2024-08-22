شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زيد: الدبلوماسية البرلمانية العربية أداة مهمة للدفاع عن قضايا أمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد أبوزيد المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الدبلوماسية البرلمانية العربية تعد أداة مهمة لطرح رؤى الشعوب العربية والدفاع عن قضايا الأمة فى ظل أوضاع إقليمية مضطربة.

وشدد السفير أبوزيد - فى كلمته اليوم الخميس، أمام مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي - على أن التواصل مع العالم لشرح عدالة قضايا الأمة العربية والبحث عن حلول لأزمات المنطقة ، يعد مسئولية مشتركة.