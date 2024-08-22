شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المشروع القومى "بداية" جزء من مستهدفات برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالى وأن تطوير المنطقة سيكونوا هم أول المستفيدين من هذا التطوير.

ولفت إلى أن المشروع القومى " بداية" جزء من مستهدفات برنامج الحكومة.

وأوضح أن مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش ايضا ، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى ، وهناك أكثر من 10 جنسيات زارت الساحل الشمالى.

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.