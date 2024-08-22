شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: خطة واضحة لعودة حجم الإنتاج وزيادة إنتاجية الآبار والحقول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك اجتماع أسبوعى يعقد لقطاعى البترول والكهرباء وسيتم عقد اجتماع اليوم مع محافظ البنك المركزى، موضحا أن هناك خطة واضحة للدولة لعودة حجم الإنتاج وزيادة الإنتاجية الابار والحقول فى مصر ، موضحا أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالى وأن تطوير المنطقة سيكونوا هم أول المستفيدين من هذا التطوير.



ولفت إلى أن المشروع القومى " بداية" جزء من مستهدفات برنامج الحكومة.

وأوضح أن مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش ايضا ، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى ، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.