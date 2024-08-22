شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إجراءات حاسمة ضد من يرفض سداد الإيجار بوحدات أنشأتها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن مبادرة الرئيس لإنهاء المناطق الغير آمنة سيسجلها التاريخ.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، قائلا:" وجهت وزيرة التنمية المحلية باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات التى تم تسليمها من الوحدات التى بنتها الدولة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ناقشت 65 قانون وهناك 34 قانون سيتم إرسالهم لمجلس النواب وعلى رأسهم قانون الاجراءات الجنائية.

وأوضح أن هناك اجتماع أسبوعى يعقد لقطاعى البترول والكهرباء وسيتم عقد اجتماع اليوم مع محافظ البنك المركزى، موضحا أن هناك خطة واضحة للدولة لعودة حجم الإنتاج وزيادة إنتاجية الأبار والحقول فى مصر، موضحا أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن زيارة مدينة رأس الحكمة هدفها طمأنة الأهالى وأن تطوير المنطقة سيكونوا هم أول المستفيدين من هذا التطوير.



ولفت إلى أن المشروع القومى " بداية" جزء من مستهدفات برنامج الحكومة.

وأوضح أن مجلس الوزراء ، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش ايضا ، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى ، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لان الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.