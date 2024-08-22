شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 33 مليون و735 خدمة مجانية خلال 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليون و735 ألفا و851 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 21 أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و839 ألفا و126 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 739 ألفا و354 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 395 ألفا و222 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 112 ألفا و467 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائى 62 ألفا و638 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و115 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و478 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 71 ألفا و678 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى 216 ألفا و522 خدمة.

وقال «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و124 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و744 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2400 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و162 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لـ62 ألفا و222 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى الخدمات التى تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».