شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تضرب "الخيام" ومستعمرة المطلة فى لبنان بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر بين جيش الاحتلال وحزب الله، لافتًا إلى أن بلدة الخيام تعرضت في صباح اليوم تعرضت لغارات جوية عنيفة بالطيران الحربي الإسرائيلي، وتعرضت منذ قليل إلى قصف مدفعي.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء للقناة، أن مستعمرة المطلة الإسرائيلية تعرضت إلى رشقات صاروخية خرجت من الجنوب اللبناني تجاه المستعمرة، علمًا بأن المستعمرة تعرضت للقصف مرتين على مدار اليوم، المرة الأولى كانت في الموقع العسكري، وفي المرة الثانية كانت في المستعمرة نفسها التي تضم الموقع العسكري بالإضافة إلى محيط مصنع التفاح داخل المستعمرة.

وواصل: «كفركلا والخيام تعرضتا لعمليات عنيفة من قبل جيش الاحتلال، وذلك ضمن سلسلة من العمليات التي استهدفت منازل وتعرضت إلى دمار واسع في بلدة الخيام خلال الساعات الماضية، وقام جيش الاحتلال بغارات متزامنة هي الأعنف منذ بداية التوترات حيث قام في توقيت واحد بمهاجمة 8 بلدات لبنانية بالطيران الحربي».

