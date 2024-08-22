شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يرفع قيمة الحصة للمعلمين فوق النصاب ومعلمى الحصة لـ50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، علي ما تم التوافق عليه بين وزيرى المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.