نظام الكوتة لتأشيرات العمرة.. حل أم أزمة جديدة في الموسم القادم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت شركات السياحة مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بتطبيق نظام الحصص (الكوتة) لتأشيرات العمرة لكل شركة خلال موسم العمرة الجديد لعام 1446هـ.

وأكدت شركات السياحة، على أهمية دراسة وتحديد الأعداد وفقًا للقدرة الاستيعابية لرحلات الطيران.

وصرّح مصدر في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بأن تطبيق نظام الحصص (الكوتة) سيؤدي إلى زيادة أسعار العمرة، مشيرًا إلى أن الغرفة تدرس حاليًا طلب تقديم الشركات خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه، بهدف تنظيم برامج العمرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أن مشكلات الحج تعد من الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، ووزارة السياحة والآثار تسعى لإبعاد السماسرة عن موسم العمرة لهذا العام، مما دفع الشركات إلى المطالبة بتطبيق نظام الحصص (الكوتة)، مشيرًا إلى أن الشركات ترى أن نظام الكوتة سيمنح التأشيرات قيمة وسعرًا، بعكس النظام المفتوح الذي تُحدد فيه تكلفة التأشيرة حسب التكلفة الخاصة بها".

وأوضح، أن نظام الحصص (الكوتة) قد يؤدي إلى احتكار التأشيرات، حيث ستحصل كل شركة سياحة على حصة محددة من التأشيرات، وبعد نفاد تلك الحصة، قد تضطر الشركات إلى شراء تأشيرات إضافية من شركات سياحية أخرى، مما قد يتسبب في رفع أسعار التأشيرات، مضيفًا أن هذا النظام قد يؤدي أيضًا إلى ظهور سوق سوداء وارتفاع أسعار التأشيرات بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى اختفاء بعض الشركات من السوق.

وأشار إلى أن نظام الكوتة سيضمن للشركات توافر عدد محدد من المعتمرين وبيع التأشيرات، بخلاف النظام المفتوح الذي يسمح بتوافر التأشيرات بكميات كبيرة، قائلاً: "الاتجاه الحالي يميل إلى الاستمرار بالنظام المفتوح، وعدم تطبيق نظام الكوتة".

واختتم: نظام الكوتة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العمرة إذا أدى إلى تحديد عدد التأشيرات بشكل يجعلها أقل من الطلب، وهذا سيؤدي إلى منافسة أكبر على التأشيرات المتاحة، ويمكن أن تزيد بعض الشركات السياحية أسعارها استغلالًا للندرة الناتجة عن نظام الكوتة، مما يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

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