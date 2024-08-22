تامر أمين: خلافاتي مع محمود سعد مصطنعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي تامر أمين، كواليس وقف عرض برنامجه "البيت بيتك" والذي كان يقدمه برفقة الإعلامي محمود سعد وحقيقة الخلافات بينهما.

في حوار خاص لبودكاست "منا وفينا" أجرته معه الإعلامية هبه حيدري وتم نشره على قناة المشهد، أوضح أمين أنه بعد مرور حوالي عام على تقديمه للبرنامج، قامت إدارة القناة بتبليغه بأن الإعلامي محمود سعد سيشاركه تقديم فقرات البرنامج بعدما ترك الأخير قناة عربية شهيرة، وبالفعل، ظهر الثنائي معًا في تقديم حلقات البرنامج بشكل يومي.

وتابع أمين: "بعد فترة وجيزة، فاجأته إدارة القناة بقرار غريب وغير متوقع، إذ أخبروه بأنهم يفكرون بتقسيم البرنامج بحيث يقدم كل واحد منهم ثلاثة أيام في الأسبوع بشكل منفصل، وبررت الإدارة هذا القرار بالرغبة في إضفاء صبغة فردية وشخصية متميزة على كل مذيع، مع الاحتفاظ بالتنوع والشمولية التي تميز البرنامج.

كشف تامر أمين حقيقة الخلاف المصطنع والذي حاولت إدارة البرنامج نشره بين المشاهدين بوجود خلافات حادة بينه وبين الإعلامي محمود سعد، مؤكدًا أن هذه الخلافات لم تكن حقيقية بل كانت مفتعلة لإضفاء نوع من التحدي وجذب المشاهدين لمتابعة البرنامج، مشيرًا إلى أنه يكن الاحترام والتقدير لمحمود سعد.

وأشار إلى أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا وحصل على أعلى نسب مشاهدة بفضل تنوعه وشموليته وقدرته على تغطية جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل جديد ومبتكر.