تنسيقية شباب الأحزاب تناقش تحديات صناعة البطل الأولمبي - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شارك النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب وممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في صالون التنسيقية الذي تناول موضوع تحديات صناعة البطل الأولمبي.

وخلال الصالون، أكد بدوي أن الدولة قدمت كل الدعم الممكن للجنة الأولمبية المصرية وذلك لتمكين أبطالنا الأولمبيين من تحقيق أفضل النتائج ورفع علم بلادنا عاليا في المحافل الدولية.

وأشاد بدور وزارة الشباب والرياضة الممثلة بوزيرها الدكتور أشرف صبحي، حيث يجري تنسيق الجهود الحكومية مع البرلمان بشكل دوري لدعم رياضيينا وإعدادهم للدورات الأولمبية.

من جانبه، أعرب ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن أهمية دور الأسرة في صناعة البطل الأولمبي، حيث تعد الأسرة البيئة الأولى التي يكتشف فيها الطفل موهبته وشغفه برياضة معينة.

وأكد أن رعاية ودعم الموهبة منذ الصغر تعتبر عاملاً حاسماً في نجاح أي بطل أولمبي، بغض النظر عن الدولة التي ينتمون إليها.

كما قدم الكابتن شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، شكره للدولة وكل المعنيين على دعمهم الكبير للاتحاد وتوفير كل ما يلزم من إمكانيات مادية ولوجستية لتحقيق الأهداف الرياضية المرجوة.

وتناول "العريان"، مثال اللاعب أحمد الجندي الذي نجح في إحراز ميدالية فضية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرعاية الكاملة التي حظي بها اللاعب من قبل الدولة والقطاع الخاص والإعلام أيضاً.

وتمحور صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مناقشة كيفية صناعة البطل الأولمبي، بدءاً من مراحل الاكتشاف المبكرة للمواهب الشابة ووصولاً إلى إعدادهم لصناعة جيل متميز من الأبطال الأولمبيين يمثلون مصر في مختلف الرياضات.

كما تطرق النقاش إلى دور لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب في مراقبة ومتابعة عملية صناعة الأبطال الأولمبيين، بالإضافة إلى أثر التعديلات المرتقبة على قانون الرياضة في تحفيز الاستثمار الرياضي ودعم المنشآت الرياضية وتنمية المواهب.