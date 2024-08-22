شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق الحضارى ينتهى من مسابقة تمثيل مصر فى بينالى فينيسيا للعمارة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع مهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بأعضاء لجنة التحكيم، وذلك لمناقشة كراسة شروط المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو "collective lntelligens. Natural .artificial.

⁠وتكونت لجنة التحكيم وفق قرار الدكتور وزير الثقافة برئاسة المهندس محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية كل من : المهندس أكرم المجدوب، الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، الدكتور عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، المهندس عمرو غالي، الدكتورة نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، الدكتور ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر ، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الإرتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.