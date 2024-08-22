شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين يشيد بقرار زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار من شأنه تشجيع الخريجين على التقدم للعمل بالحصة في المدارس من أجل سد العجز في أعداد المعلمين.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القرار من جانب آخر يحل مشكلة المعلمين الذين يتحملون نصاباً أعلى من نصابهم القانوني، وأن الحصص الإضافية التي يتحملها المعلم في تلك الحالة سوف تتحول إلى أجر إضافي.

وأكد " علام" أن الدولة تدرك قيمة المعلمين وتسعى جاهدة لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بحلول واقعية ومنطقية تناسب المرحلة، وأن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد الفجوة في أعداد المعلمين بجانب مسابقات التعيين التي تنفذها الدولة كل عام.

وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالخطوات الإصلاحية التي يتخذها محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحل المشاكل المزمنة في التعليم قبل الجامعي.



وأكد رئيس المجلس أن وزير التربية والتعليم يضع المعلم على رأس أولوياته ويسعى جاهداً إلى تطوير أوضاعهم المهنية والمادية خلال الفترة القادمة.

وكان مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.



