شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: ارتفاع أعداد النازحين من المناطق الشرقية لخان يونس بعد تهديدات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن موجات نزوح الفلسطينيين تزداد من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد تهديدات الاحتلال المستمرة لسكان تلك المناطق الشرقية، وهي الأكثر كثافة سكانية في مدينة خان يونس بضرورة إخلاء تلك المناطق والتوجه إلى غرب هذه المدينة وتحديدًا إلى المنطقة التي يسميها الاحتلال الإسرائيلي ويديع بأنها مناطق آمنة وهي منطقة المواصي غرب خان يونس.



وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع دخول ساعات الليل ومع كثافة النيران والقصف الإسرائيلي المدفعي المتواصل باتجاه المنطقة الشرقية تزداد موجة نزوح الفلسطينيين إلى غرب هذه المدينة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيون باتوا لا يعرفون إلى أين يتوجهون وإلى أين يذهبون في ظل هذا القصف الإسرائيلي المتصاعد الذي يطال كل أحياء مدينة خان يونس بلا استثناء.

وأكد أن المناطق الشرقية لخان يونس تتعرض إلى عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ قربة عشرة أيام، والقصف المدفعي لا يتوقف حتى للحظات باتجاه تلك المنطقة، والغارات الجوية مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس كذلك الأحياء الشمالية والتي تضم القرارة الكتيبة مدينة حمد حتى أطراف منطقة المواصي من الناحية الغربية وصلتها الآليات العسكرية الإسرائيلية وتقوم بإطلاق النيران باتجاه تلك المنطقة التي تواجد بها الآلاف من خيام النازحين.