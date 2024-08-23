كيف يمكن لمرضى السكري تغيير نمط حياتهم الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن علاج مرض السكري لا يقتصر على الأدوية فقط، بل من المهم أيضًا تغيير نمط الحياة بحيث يشمل ذلك ممارسة الرياضة.

وأوضح "الحديدي" أن التوصيات الجديدة للجمعية الأمريكية للسكري أشارت إلى أهمية ممارسة 150 دقيقة من الرياضة المتوسطة أسبوعيًا، مثل المشي، خاصةً في حالة الإصابة بمرض السكري المصحوب بزيادة الوزن، مشددا على أن لهذه الرياضة تأثير مباشر في خفض معدل السكر التراكمي وضغط الدم، وتقليل مضاعفات الأوعية الدموية مثل القلب والمخ والأعصاب، مما يساعد في الوقاية من المضاعفات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى العلمي الأول للسكري، الذي عقد في الفيوم اليوم الخميس، والذي نظمته اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، وإدارة التدريب بوزارة الصحة والسكان، ونقابة الأطباء، وفروع التأمين الصحي بمحافظتي الفيوم وبني سويف، بالتعاون مع جمعية صعيد مصر للسكري.

ويشارك في الملتقى أكثر من 300 طبيب وطبيبة، ويحضرها كبار الأطباء، ويناقش خلال سبع جلسات أحدث التطورات في علاج مرض السكري والأمراض المتعلقة به.

وأشار الحديدي إلى أن التوصيات الخاصة بعلاج السكري تشمل أيضًا النوم الصحي، الذي ينبغي أن يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا، وأهمية النوم المبكر، كما من الضروري علاج المشكلات التي تؤثر على النوم، مثل توقف التنفس أثناء النوم، الذي يرتبط بشكل شائع بمرض السكري المصحوب بالسمنة.

وأضاف عميد كلية طب بني سويف أن النظام الغذائي مهم للغاية، ويجب أن يشمل جميع العناصر الغذائية، مثل الألياف والحبوب والفواكه والخضروات، كمكونات أساسية في وجبة مريض السكري. ويجب إضافة كميات قليلة من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الخبز والأرز، بالإضافة إلى البروتينات الحيوانية والنباتية، وكذلك اتباع وسائل الصيام المتقطع وأنماط التغذية المختلفة.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد السبعاوي، منسق عام المؤتمر، بأنه تم خلال الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشة حالات الطوارئ التي تحدث لمرضى السكري، مثل الغيبوبة وارتفاع أو هبوط مستويات السكر. كما تناولت الجلسة الثانية سكر الأطفال وكيفية علاجه ونظام الغذاء ونوعية الأنسولين. وتضمنت الجلسة الثالثة المضاعفات المزمنة لمرضى السكري وتأثير السكري على الأعصاب والكلى والعيون.