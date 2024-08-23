عمرو أديب عن واقعة الفنان محمد فؤاد: المستشفيات مش معمولة عشان تضرب فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة المشاجرة التي نشبت بين الفنان محمد فؤاد، وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك خلال تواجده بها مساء أول أمس،

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": فيه عادة مصرية مبتحلصش غير عندنا، مفيش حد في العالم بيتخانق بالإيدين والرجلين في مستشفيات غيرنا".

أضاف مقدم "الحكاية": "لا أحد أفضل من أحد كلنا سواسية، مفيش حاجة اسمها الدكتور تحت ضغط.. دي مش مسؤوليتي لو مضغوط متشتغلهاش، طالما باحترامي أخد أحسن خدمة ومعاملة"

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "المستشفى مش معمولة عشان أتضرب فيها.. دي معمولة عشان اتعالج فيها لما أتضرب، كل يوم خناقات ما بين الأطباء وأهل المرضى، طب دي مسؤولية مين؟".

واختتم أديب حديثه: "دي مستشفى مس ساحة قتال، الدكتور المصري عظيم عشان بيتابع عدد كبير من الحالات يوميًا، لازم الخناقات دي تتوقف تمامًا".