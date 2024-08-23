أديب عن غرق يخت الملياردير البريطاني مايك لينش: اليخت ده مش بيغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مليونير بريطاني شهير وهو مايك لينش كان في صقلية بمركب ثمنها 30 مليون دولار، وهى مركب معروف عنها أنها لا تغرق، وكان يحتفل بحصوله على براءة في إحدى القضايا.

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس، إلى أن المركب غرق ليلا بسبب عاصفة مفاجئة، وأسرة الملياردير توفت بأكلمها، موضحا أن هذا الشخص كان له شريك وتوفى منذ أسبوع في حادث سيارة، والتساؤل حاليا كيف غرق هذا اليخت؟.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه تم إنفاق مبالغ طائلة لاستخراج الجثث ومعرفة سبب الحادث، متابعا: "الناس اللي نجت هم طاقم المركب فقط"، ولم يتم استخراج جثمان ابنة الملياردير حتى الآن.