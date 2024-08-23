"ناصف" يشهد الاستعدادات النهائية لختام "أهل مصر" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الخميس، الاستعدادات والبروفة النهائية لحفل ختام الأسبوع الثقافي الثاني الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" والمقرر أن يقام غدا الجمعة بقصر ثقافة بورسعيد.

بدأت الجولة بتفقد ورش الحرف اليدوية، واسمتع "ناصف" خلالها إلى رؤية وفكرة كل منتج من المنتجات اليدوية التى قام الأطفال بإنتاجها خلال فترة الأسبوع.

وأعرب "ناصف" عن سعادته بالمستوى المتميز الذي أظهره الأطفال خلال الورش، مشيرا إلى أهمية المنتجات اليدوية والتراثية للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ووجه النصح الأطفال بتسويق منتجاتهم عن طريق السوشيال ميديا، التى أصبحت الآن أسرع وأسهل طرق التسويق الالكتروني.

وشجع نائب رئيس الهيئة الأطفال على مواصلة ما تعلموه في الورش، وتعليم تلك الحرف لأصدقائهم وذويهم.

وعن الختام تحدث الفنان ماهر كمال مخرج الحفل، موضحا أن الفعاليات ستبدأ بعرض فيلم وثائقي حول فعاليات الأسبوع، يتضمن صورا من كل الجولات والفعاليات والورش، يلي ذلك تقديم عرض مسرحي بطولة الأطفال ثم عرض نتاج الورش المتنوعة التي شهدها الأسبوع.

وكشف "كمال" تفاصيل ورشة الكورال والموسيقى، التي يشترك بها أكثر من 20 طفلا من المميزين، حيث يضم الكورال أصواتا من منطقة أبورماد تغني لأول مرة غناء مصريا رصينا من خلال أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، وكذلك مجموعة من الفنون الشعبية التلقائية أشرف عليها الفنان عمرو عجمي، وكل ذلك في إطار فني واحد، نختتمه بقولنا "من كل شبر في أرض مصر جينا جينا".

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي..

هذا وشهدت الفعاليات استمرار كل من ورشة "الخيامية" للمدرب عماد عاشور، "تحريك العرائس" تدريب جمال الشرنوبي، "كتابة السيناريو" للسيناريست وليد كمال، "الكتابة والإلقاء الشعري" الشاعر محمود الحلواني، "فن الأراجوز" للفنان ناصر عبد التواب، "الشنط بالشبك" للمدربة نجلاء شحاتة، "المشغولات الجلدية" تدريب د. إيمان أحمد، "الخرز" للمدربة منى عبد الوهاب، "إعادة التدوير" تدريب نجوى عبد العزيز، "الأركت " للمدرب حسني إبراهيم، "الموسيقى والغناء" للفنان ماهر كمال، الأداء المسرحي للمخرج إبراهيم فهمي، "الرسم بالموسيقى" للفنان وائل عوض، وورشة "التصوير والفوتوشوب".

الأسبوع الثقافي تنظمه هيئة قصور الثقافة، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

ويستضيف الأسبوع الثقافي 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة حي الأسمرات"، ويضم 14 ورشة فنية وحرفية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة منها: المتحف الحربي، متحف النصر، حديقة المسلة، مسجد التوفيقي، بجانب زيارة مدينة بورفؤاد، وجبل الملح وجولة ترفيهية بشاطيء القوات المسلحة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدم لأبناء المحافظات الحدودية ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء، والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.