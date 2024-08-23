محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت المعاينة سبب تصاعد الدخان أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء الخميس.
غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مواجه للحديقة الدولية.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء الشرق ومأمور القسم.
الفحص المبدئي بيَّن اندلاع النيران بشقة بالطابق العاشر بعمارات الشرق التاأمين والمكون من 12 طابقًا وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون امتداده إلى الوحدات المجاورة.