سبب تصاعد الدخان أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر

الفحص المبدئي بيَّن اندلاع النيران بشقة بالطابق العاشر بعمارات الشرق التاأمين والمكون من 12 طابقًا وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون امتداده إلى الوحدات المجاورة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012