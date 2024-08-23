شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. وزارة العمل تبدأ تلقى أوراق الرغبين بالسفر للعمل بالبوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة العمل، يوم الأحد المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024، فى تلقى أوراق الراغبيت فى التقدم لشغل أحد فرص العمل التى أعلنت عنها الوزارة، بدولة البوسنة والهرسك، وذلك بمرتبات تصل إلى 700 يورو شهريًا، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل فى التخصصات التالية: 1 مهندس مدنى، و8 عمال بناء، و 13 حداد مسلح، و22 نجار مسلح، و2 مبيض محارة ونقاش، و2 مبلط، و2 مثبت وجهات، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة، علما بأن التقديم على فرص العمل مجانى، وبدون أى رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

وحول الأوراق المطلوبة، للتقدم لتلك الوظائف، فهى:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسى وشهادات الخبرة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم بتلك الوظائف لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024، على أن يتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.