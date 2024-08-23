شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تقضى الويك أند فى أمان.. صيانات ضرورية لعربيتك لازم تعملها قبل السفر والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج السيارة فى فصل الصيف لصيانة شاملة، للتأكد من كونها جاهزة لفترات الإجازات والسفر وغيره، ويقدم ”الخليج 365” مجموعة من النصائح الخاصة بتجهيز السيارات فى الصيف وجعلها مستعدة للسفر والسير مسافات طويلة دون حدوث أعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تعد واحدة من الأسباب التى تؤدى إلى استهلاك قطع السيارة وتلفها بصورة سريعة.

وإليكم النصائح:

- التأكد من صيانات المحرك وغيار الزيت والمياه والتكييف وحالة المحرك.

- يجب التأكد من ضغط الهواء فى الإطارات والفرامل.

- فحص البطارية وركن السيارة فى أماكن جيدة.

- التأكد من فلاتر الهواء.

- عدم وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.

- صيانة مكيف الهواء.

- فحص إضاءة السيارة.