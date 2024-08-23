شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مشروع وزارة البيئة لتطوير محمية وادى جمال والان مع تفاصيل الخبر

تبذل وزارة البيئة جهود كبيرة فى ملف دعم الاستثمار البيئي فى المحميات الطبيعية وتطويرها، وضمن هذه المشروعات مشروع تطوير محميات البحر الأحمر بمحمية وادي الجمال، والذى يتم بالتعاون والتنسيق مع أحد المستثمرين الإيطاليين وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

خلال هذا التقرير سيتم رصد أبرز 10 معلومات عن هذا المشروع وميزانيته وأهدافه وأغراضه البيئية والسياحية.

1- يعد مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال نقلة نوعية كتجربة سياحية بيئية متكاملة وعالمية للمحمية.

2- تكلفة تمويل مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال تقدر بحوالي مليون و200 ألف يورو.

3- يهدف مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال إلى دعم السياحة البيئية.

4- تشمل المرحلة الأولي أعمال التطوير بمشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال ثلاث مكونات .

5- تتضمن مراحل مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال تطوير مركز الزور ومنطقة الخدمات بشاطئ حنكوراب.

6- سيتضمن مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال إقامة مخيم بيئي بمنطقة أم بيساو.

7- يعد مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال نموذج متكامل للتنمية المستدامة.

8- مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال قائم علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلى.

9- يحقق مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

10- يوفر مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال تجربة سياحية فريدة للزوار تعود بالنفع علي السكان المحليين والمحمية والمحافظة ككل.

11- يوفر مشروع وزارة البيئة في محمية وادى جمال فرص عمل خضراء وغير تقليدية للشباب.

ويذكر أن جرز البحر الأحمر تعد أحد أهم المناطق الواعدة في السياحة البيئية، وذلك لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة من نوعها عالميا تجعلها أيقونه حقيقية للسياحة البيئية في مصر، كما يوجد بمحمية وادي الجمال مجموعة متنوعة من المواقع ذات الأهمية السياحية الكبيرة، ومنها الشواطئ الرملية والبيئة البحرية الزاخرة بالشعاب المرجانية الفريدة في جمالها، وتضم أشجار المانجروف التي يصل عمرها إلى 250 سنة بداخل البحر، إضافة إلى تنوع البيئات الصحراوية والجبلية بالمحمية.