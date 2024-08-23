الإفتاء توضح حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن برُّ الوالدين مطلوب على الدوام، ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما.

وأوضحت أنه، من صور بر الوالدين بعد انتقالهما: زيارة قبرهما؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً».

رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ».

وأيضًا قراءة القرآن لهما، والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة.