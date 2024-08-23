السبت.. افتتاح معرض السويس الثاني للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة الثانية من معرض السويس للكتاب، المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل، بمشاركة 52 ناشرًا ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة، ويستمر من 24 أغسطس الجاري حتى 2سبتمبر المقبل.

وتحرص الهيئة على إقامة معرض السويس للكتاب، بعدما حقق في دورته الأولى العام الماضي نجاحًا كبيرًا على مستوى الإقبال، والمبيعات، لدور النشر والقطاعات المشاركة، الأمر الذي يؤكد على إقبال المصريين على القراءة، واقتناء كل ما يصدر من مؤلفات جديدة في كافة فروع المعرفة.

معرض السويس للكتاب، انطلق العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا في دورته الأولى، وقد قامت الهيئة بتطويره حتى أصبح في هذه الدورة واحدا من معارض المحافظات المهمة والتي تشهد إقبالا كبيرا.

كما يصاحب المعرض برنامجا ثقافيا يحتفي بكوكبة من مبدعي محافظة السويس، ويتناول الإبداع في السويس: الشعر، والسرد، والمسرح، كما يحتفي بإرث السويس المحافظة العريقة، ويكرم الفائزين بجوائز ثقافية، كما يضم لقاء ديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إضافة إلى انفتاح النشاط الثقافي على قضايا العصر ومن خلال بثها نشر ثقافة العالم الجديد والذكاء الاصطناعي، والاحتفاء بتاريخ محافظة السويس النضالي.

وتشارك الهيئة في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها إصدارات سلسلة عقول، وإصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة ديوان الشعر المصري «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدى»، و«ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، و«ابن نباته المصرى.. قامت قيامة قلبى»، و«البهاء زهير.. يا من لعبت به شمول»، وكتاب أبوالهول، وفجر الضمير، لعالم المصريات سليم حسن، وإصدارات أحمد لطفي السيد، وإصدارات سلسلة حكايات النصر، وسلسلة مصريات، وتاريخ المصريين، والثقافة الشعبية، وموسوعة مصر القديمة، وموسوعة الأغاني، وموسوعة وصف مصر، وكتاب الخط الكوني، وسلسلة رؤية، ومشروع ما، ومؤلفات ثروت عكاشة، وذاكرة الفنون، فضلًا عن مجموعة كبيرة من إصدارات كتب الأطفال، والنشر العام، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة ادباء القرن العشرين «أمهات فى المنفى»، و«الناس الأكابر» للكاتب يوسف جوهر، وكتاب «ليالي سطيح» للشاعر حافظ إبراهيم، و«حواديت عم فرج» للكاتب الكبير نعمان عاشور وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى مؤلفات مبدعي وكتاب محافظة دمياط.