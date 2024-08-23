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"تعليم القاهرة" تفعل برامج التنمية المهنية لمديرى المدارس الابتدائية والمعلمين

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:00 ص

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تفعيل برامج التنمية المهنية لمديرى المدارس الابتدائية والمعلمين on line، ويقسم التدريب على ثلاث فترات:

الفترة الأولى : من ٢٠٢٤/٨/٢٥ إلى ٢٠٢٤/٩/١٩

الفترة الثانية : من ٢٠٢٤/١٠/١ إلى ٢٠٢٤/١٠/٢٩

الفترة الثالثة : من ٢٠٢٤/١١/٣ إلى ٢٠٢٤/١١/٢٨

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات المدريرين والمعلمين لمساعدتهم على أداء المهام والمسئوليات على أكمل وجه.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن تواجد استمارات الثانوية العامة المؤمنة ( دور أول) بعد تعديل الدرجات للطلاب، بجميع المدارس الثانوية بالقاهرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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