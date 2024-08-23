شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أطعمة الأقباط أثناء الاحتفال بعيد النيروز والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز يوم 11 سبتمبر 2024 ويوافق يوم 1 توت فى التقويم القبطى.

طقوس العيد

وقال الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، إن الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر يحتفلون بعيد النيروز مع إخوانهم الأرثوذكس يوم 12 سبتمبر المقبل، فيما يبدأ الأقباط الكاثوليك فى القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا الاحتفال 29 أغسطس الماضى.

وتابع مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك لـ"الخليج 365"، أن الطقس المتبع فى قداسات الكنيسة خلال فترة الاحتفال هو الطقس الفرايحى، ويتناول فيه الأقباط البلح والجوافة، وذلك لأن هذا العيد يرمز لبداية العام القبطى.

وأوضح أن البلح يرمز اللون الأحمر فيه إلى لون الشهداء الذين صمدوا فى وجه الطغيان واللون الأبيض يرمز لنقاء قلب الشهداء ونواه البلح ترمز لصمودهم، فيما يرمز نبات الجوافة من الداخل إلى اللون الأبيض دليل على نقاء الشهداء.