شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ23 برجا بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عدداً من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.

وأشار الوزير، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعاً آخر للأبراج، وهو مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل، البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا)، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، وجار تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم،

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ كمبوند "مزارين"، على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، وكذا منطقة الداون تاون وبها وحدات سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، كما يجرى تنفيذ الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم آلافاً من الوحدات السكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت، كما تم ويجرى تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد منذ أيام تسليم عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة، لحاجزيها، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى، وسكن مصر" وذلك فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.