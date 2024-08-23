شكرا لقرائتكم خبر عن حملات وزارة الصحة تزور مستشفى إدكو المركزي.. وإحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد اي قصور مستوى الخدمة الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة البحيرة، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى إدكو المركزي، ومراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تفقد قسم التعقيم، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، وأقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وبنك الدم، والعمليات، والصيدلية، ووحدة الغسيل الكلوي، والحضانات، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن الفريق خلال تفقده قسم الاستقبال، أوصى باستكمال بيانات المرضى بالسجلات والملفات ومكتب الدخول، كما وجه الفريق خلال تفقده مخازن الصيدلية بتدوين الفهرس الخاص بالأدوية بطريقة صحيحة، وتم التدريب على ذلك أثناء المرور، وكلف الفريق الإدارة بإصلاح مكيفات الهواء الخاصة بالصيدلية، كما تبين وجود نقص في بعض (الأدوية - المستلزمات الطبية - مستلزمات مكافحة العدوى) ووجه الفريق باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع المديرية، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ اختلاف نسب الغياب عن المدون بجدول الحضور والانصراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المقصرين من الفريق الإداري والطبي للشئون القانونية، ولاحظ الفريق عدم التنظيم في مخازن المستشفى، حيث تم التوجيه بإعادة تنظيم جميع المخازن، وإتباع معايير مكافحة العدوى والجودة، كما لاحظ الفريق خلال المرور عدم وجود أخصائي باثولوجيا إكلينيكية لتشغيل بنك الدم التجميعي والمعمل، وتم الاتفاق مع المديرية لتوفير أخصائي باثولوجيا إكلينيكية بالانتداب أو التعاقد.

واكد «عبدالغفار» أن الفريق أوصى بضرورة إعادة التدوير داخل الأقسام لبعض الادوات والمستلزمات والالات المتراكمة، واكد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة، وفي أقصى سرعة، كما أكد على عمل حصر لأجهزة المستشفى، وبيان حالتها وتحديد الأجهزة التي تستدعي التكهين، إلى جانب التأكيد على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإمكانية عمل رخصة للمصاعد، بما يستوفي الاشتراطات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه خلال المرور تم الاتفاق مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، على ضرورة تدريب الفريق الطبي على سياسات التسجيل الطبي، وتدريب فريق مكافحة العدوى والجودة على المعايير الأساسية لمكافحة العدوى والجودة، ووجه الفريق إدارة المستشفى، بمخاطبة المديرية للتعاقد مع إدارة الأمراض المتوطنة لمكافحة ناقلات العدوى والحشرات الزاحفة.

وقال «عبدالغفار» إنه تلاحظ عدم مطابقة غرفة التعقيم لمعايير السلامة والأمان، حيث كلف الفريق الإدارة الهندسية بالمديرية باتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير غرفة تتماشي مع معايير السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والجودة وتلافي سلبيات الوضع الحالي.

وأضاف «عبدالغفار» أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية استكمل جولته الميدانية في محافظة البحيرة، بالمرور على وحدة المعدية، حيث تلاحظ وجود عجز في أفراد الأمن وعمال النظافة وفنيي الإحصاء، وتم إرسال بيان باحتياجات القوى البشرية إلى وكيل الوزارة بالمديرية، ووجه بالتنسيق مع المديرية بإعادة توزيع رواكد الأدوية على الأماكن ذات الاحتياج، وتبين وجود نقص في بعض المستلزمات والأدوية، حيث وجه الفريق باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع المديرية والوزارة، لإمداد الوحدة بالأصناف غير المتوفرة.

وتابع «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ خلال مروره بعيادة الأسنان، تعطل وحدة الشفط، ووجه بسرعة إصلاح العطل، كما تبين وجود نقص في أجهزة في بعض الاقسام، حيث تم على الفور أثناء المرور توفير أجهزة قياس ضغط الدم، وميزان للكبار من وحدات أخرى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بتفقد وحدة «قرية 1» ولاحظ الفريق وجود نقص في بعض الأدوية والمستلزمات، وتم التوجيه بالتنسيق مع مسئولي المستلزمات والأدوية بالوزارة، لإمداد الوحدة بالأصناف غير المتوفرة، وإعادة توزيع رواكد الأدوية والمستلزمات، على أماكن أخرى، وخلال المرور على غرفة النفايات وجه الفريق بسرعة التواصل مع إدارة النفايات المخلفات الطبية، بما يتناسب مع اشتراطات مكافحة العدوى، كما أوصى الفريق باستكمال بيانات المرضى في التذاكر الطبية، وتم التدريب على رأس العمل.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تكليف فريق مكافحة العدوى بالمديرية والإدارة لمتابعة الملف الإداري بالوحدة واجتماعات اللجنة، وسجل المرور اليومي، وتدريب الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى، وتبين وجود جهاز «أوتوكلاف» -التعقيم بالبخار- معطل وتم مخاطبة المديرية بسرعة إصلاح العطل خلال ساعات، وأوصى الفريق بعمل مخاطبة للمديرية بالاحتياجات من الأجهزة .

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة الجودة - قطاع العلاجي - إدارة الصيدلة - تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.