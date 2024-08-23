نهاية الرعب في البدرشين.. الإمساك بتمساح ترعة أبو صير والبحث عن آخرين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة عصيبة عاشها أهالي مركز البدرشين وسط حالة من الرعب والقلق بحثًا عن تمساح شوهد بإحدى المصارف.

فريق عمل ضم أمن الجيزة ومجلس المدينة وإدارة الطب البيطري بالمحافظة عمل على مدار الساعة للإمساك بالحيوان المرعب. مساء الخميس، كُللت جهود الفريق بالإمساك بالتمساح بترعة أبو صير بعد قفل جميع مداخلها ومخارجها وشفط المياه باستخدام معدات المركز وإحكام السيطرة عليه باستخدام بلاستيك طبي على الفم والأرجل بالتنسيق مع وحدة التماسيح التابعة لقطاع حماية الطبيعة من محافظة أسوان.

بعد الإمساك به، خضع التمساح لعملية غسيل "أخد دش محترم" -حسب وصف مصدر مطلع- ومن ثم عمل مـسحات طبية للتأكد من خلوه من الأمراض الوبائية من قبل لجنة مشكلة من إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة.

تبين بالفحص أن التمساح نيلي عمره سنتين حالته صحية طبيعية ويتحرك عـلى جميع الاتجاهات وتسليمه لحديقة الحيوان بالجيزة مع استمرار أعمال تطهير المصرف ومساراته؛ للتأكد من عدم وجود تماسيح آخرين بالترعة حفاظًا على الأهالي.