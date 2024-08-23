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حالتا اختناق في حريق شقة بالقطامية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بالقطامية، اليوم الجمعة، حالتي اختناق نقلتا إلى المستشفى للعلاج وسط جهود للسيطرة على النيران.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة الخامسة بالقطامية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم موجهًا بسرعة فصل مصدر النيران عن الوحدات المجاورة.

تبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق في شقة بالطابق الثاني بالعقار رقم 20 المكون من 5 طوابق مما أسفر عن حالتي اختناق تم نقلهما إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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