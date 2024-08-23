توصيل الأسلاك.. وسيلة عصابة لسرقة دراجات نارية بالزيتون

بمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما في المسروقات لدى اثنين من عملائهما سيئ النية "لهما معلومات جنائية" وتم ضبطهما والدراجة النارية المبلغ بسرقتها وكذا دراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهما.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أسفل العقار محل سكنه.

محمد يوسف

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