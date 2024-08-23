توصيل الأسلاك.. وسيلة عصابة لسرقة دراجات نارية بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه من أسفل العقار محل سكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق).
بمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما في المسروقات لدى اثنين من عملائهما سيئ النية "لهما معلومات جنائية" وتم ضبطهما والدراجة النارية المبلغ بسرقتها وكذا دراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.