3 أجانب وباسبور مزور.. الداخلية تكشف ملابسات سرقة رواتب عاملين بشركة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بشركة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب صرفه مبلغ مالي "مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة محل عمله" من أحد البنوك بمحل البلاغ ووضعها داخل سيارته، وبعد تحركه بالسيارة فوجئ بوجود ثقب بأحد الإطارات فقام بالتوقف لاستبيان الأمر، فقام شخص مجهول بسرقة الحقيبة بأسلوب المغافلة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ( 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" وقيامهم بإتلاف إطار السيارة الخاصة بالمجني عليه، واستئجارهم السيارة المستخدمة في الواقعة من أحد معارض السيارات كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة باستخدام جواز سفر "مزور"، كما أضافوا بقيامهم بشراء 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل ارتكاب الواقعة، وعقب انتهائهم من ارتكاب الواقعة قاموا بتحويل جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "عملة محلية" إلى"عملة أجنبية" من ذات الشخص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (صاحب محل خدمات المحمول – كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعٌثر بحوزته على (مبلغ مالى عملات محلية – مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية – هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية) و بمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من (شقيقه مقيم بالخارج) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.